«Due Napoli diversi tra primo e secondo tempo? Sono d'accordissimo. Nel primo tempo propositivi e coraggiosi, vinti tutti i duelli, sfortuna sull'autogol ma siamo stati bravi e calmi a riportare la partita dove volevamo. Nel secondo tempo siamo entrati compassati, lenti, vincevano ogni contrato e ci è mancato quello che avevamo fatto nel primo tempo. Già era successo in altre partite di avere questo calo mentale. Col pallone tra i piedi rischiamo poco, vogliamo andare sempre con i lanci lunghi, non possiamo vincere con i lanci lunghi tutti i palloni là davanti». Leonardo Spinazzola, calciatore del Napoli , così ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Como per due a uno.

-Coincidenza che non riusciate a conservare il vantaggio in questo periodo?

Penso che quando abbiamo fatto tre pari di seguito sono stati dettagli che ci hanno fatto prendere il gol finale che potevamo non concedere. Oggi nel secondo tempo non siamo entrati in campo. C'è poco da dire, andavano molto più di noi. Abbiamo una settimana per preparare una partita bella e siamo ancora lì. Sembra sia finito oggi il campionato ma dobbiamo ricaricare le pile, vedere dove abbiamo sbagliato. Con la tranquillità e la consapevolezza di essere forti, possiamo farcela.