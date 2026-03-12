Leonardo Spinazzola , esterno del Napoli, nel corso di un'intervista concessa a Canale 21 ha parlato degli obiettivi stagionali della sua squadra: "Obiettivo scudetto o quarto posto? È più lecito sognare di vincere tutte le partite.

Sappiamo che i punti dall'Inter sono molti, quindi adesso abbiamo l'obiettivo di centrare la Champions. Poi se tra 5 partite l'Inter ne sbaglia 4 ne saremmo molto felici... Fare 30 punti non è poco, ci sono tante partite difficili".