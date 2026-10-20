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Intervistato da Cm.com, il ds dello Shakhtar Darijo Srna ha parlato della sfida con l'Inter, ma anche di mercato:

Partiamo dal campo e dalla prossima sfida di Champions League. Che Shakhtar dobbiamo aspettarci e cosa temete di più dell'Inter?

"Siamo una squadra giovane e vogliamo giocare a calcio contro chiunque. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo iniziato molto bene, con un pareggio contro il PSV e un successo contro l'AEK, ma ora dobbiamo rispettare ogni avversario perché questa è la Champions League.

L'Inter è la favorita per questa partita. Gioca in casa, davanti a uno stadio pieno, ed è una squadra esperta. È una delle migliori squadre d'Italia. Per la nostra giovane squadra sarà una grandissima esperienza affrontare l'Inter in Italia, davanti a uno stadio tutto esaurito. Siamo molto contenti di questa partita"

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L'Inter ha avuto qualche difficoltà contro squadre che giocano ad alto ritmo e attaccano in verticale. Lo stile di gioco di Arda Turan si adatta a questo profilo? Come pensate di mettere in difficoltà la squadra di Chivu?

"Abbiamo il nostro sistema di gioco e proveremo a fare la nostra partita. Non resteremo sicuramente in difesa. Conoscendo Arda, la nostra squadra e i nostri giocatori, cercheremo di giocare a calcio e dare il massimo per ottenere un risultato positivo.

Per quanto riguarda Chivu, è un allenatore giovane e straordinario. È stato un grande giocatore, ha ottenuto buoni risultati al Parma e ora sta facendo un ottimo lavoro con l'Inter. Lo rispettiamo molto.

L'Inter non meritava di avere zero punti dopo le prime due partite. È stata sfortunata. Anche Kolarov che è il vice di Chivu oltre a essere un mio amico. Ha giocato in grandi club, ha un'enorme esperienza e sta aiutando anche Chivu. Hanno una squadra straordinaria e uno staff tecnico altrettanto straordinario"

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Per concludere, qualche consiglio di mercato per noi? Se potesse acquistare un giocatore dalla Serie A, uno che secondo lei potrebbe compiere il salto di qualità e arrivare ai massimi livelli, chi sceglierebbe? E quale dei vostri giocatori — Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias o Newerton — ritiene più interessante per una delle grandi squadre italiane? Magari proprio per l'Inter?

"Se avessi la possibilità di acquistare qualcuno dall'Italia, direi innanzitutto mio fratello Luka Modrić, poi Barella o Calhanoglu. In Italia ci sono tanti ottimi giocatori.

Per quanto riguarda la nostra squadra, abbiamo molti talenti straordinari: Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon e tanti altri. Penso che un giorno giocheranno in grandi club: magari all'Inter, magari alla Juventus, magari al Chelsea. Non lo so, ma sono sulla strada giusta"