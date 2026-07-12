Mediaset - Inter, possibile doppio affare con il Tottenham: le cifre! E su Guela Doué... A. D. Sala Andrea Della Sala 15 luglio - 16:00 adesso

Le due priorità del mercato dell'Inter sono il difensore e l'esterno destro. In ballo con il Tottenham ci sono due profili che interessano ai nerazzurri