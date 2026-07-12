Andrea Della Sala

Mediaset - Inter, possibile doppio affare con il Tottenham: le cifre! E su Guela Doué...
Le due priorità del mercato dell'Inter sono il difensore e l'esterno destro. In ballo con il Tottenham ci sono due profili che interessano ai nerazzurri
Le due priorità del mercato dell'Inter sono il difensore e l'esterno destro. In ballo con il Tottenham ci sono due profili che interessano ai nerazzurri
Delle manovre di mercato in casa Inter e delle opzioni per la fascia destra ha parlato Fabrizio Biasin sui social di Libero
Tra i difensori tenuti sotto controllo dall'Inter c'è anche il centrale del Bologna Lucumi, sul quale però c'è anche l'interessamento della Juve
Dopo la manca idoneità a Khalaili, l'Inter cerca ancora un esterno per la corsia di destra. Tanti i nomi sul taccuino, queste le ultime novità
Del mercato dell'Inter e degli aggiornamenti della giornata di oggi in casa nerazzurra ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Durante Cronache Mondiali, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter
Sul canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Romero che è ormai fuori dai progetti del Tottenham di De Zerbi
L'Inter cerca un esterno destro e il laterale inglese del Tottenham sembra essere balzato in cima alla lista dei preferiti del club nerazzurro
L'Inter è alla ricerca di un esterno destro dopo aver perso Palestra e Khalaili. Sono due i profili maggiormente attenzionati dal club nerazzurro
Questo il punto di Fabrizio Romano sul suo canale YouTube sulle trattative principali in casa Inter: esterno destro e difensore
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