«Sono i due club con i quali il Milan dovrà competere, anche se la Serie A è più equilibrata rispetto al passato e pure l’Atalanta e la Juventus possono lottare per il titolo. Il Napoli per ora è primo con merito perché ha un allenatore bravo come Conte e ha fatto un grande acquisto con McTominay. La rosa è di alto livello e non mi meraviglia che il Napoli sia partito così forte».