Ospite del podcast di Mozzartsport, "2x45", Dejan Stankovic ha parlato del futuro del figlio, Aleksandar, protagonista in Belgio con il Bruges. Alla domanda se potrà diventare punto fermo della nazionale serba per i prossimi 10-15 anni, l'ex centrocampista dell'Inter ha risposto così: "Ognuno è pagato per fare il proprio lavoro. Il commissario tecnico deve fare le sue scelte, assumersi le responsabilità. Io posso solo augurargli tutta la fortuna del mondo. Ha il mio sostegno totale".

"Aleksandar deve avere continuità. Solo questo. Non deve pensare a superare me nei trofei. Deve superare se stesso. Io ho giocato 16-17 anni in Serie A, più quattro anni alla Stella Rossa: vent’anni di carriera. Se lui riuscirà a giocare 15-16 anni ad alto livello, da titolare, con continuità, allora mi avrà superato. Anzi, mi avrà travolto".

Stanković parla anche del percorso dei figli

«Filip ha scelto un percorso difficile: Volendam, poi Sampdoria, poi Venezia. Aleksandar è passato dal Lucerna al Bruges. Sono strade dure, ma possono aiutarti a crescere. Non tutti i nostri ragazzi possono farlo, perché spesso le esigenze economiche dei club serbi non lo permettono. Ma io ho visto cosa ha fatto il Bruges con Aleksandar in due mesi e mezzo, tre mesi. Quello che si vede ora è il frutto di quel lavoro».