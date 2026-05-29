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INTERVISTA DIMARCO

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Lunga intervista concessa da Federico Dimarco a Sky Sport. L'MVP del campionato, autore di 18 assist in questa fantastica stagione, ha parlato così:

"Sì, è stata la stagione più bella della mia carriera. Eravamo partiti da una situazione non facile, e raggiungere due trofei come lo scudetto e la Coppa Italia, coronando tutto con il premio MVP, è qualcosa di straordinario che a inizio stagione onestamente non pensavo di poter raggiungere".

Ti leggo i vincitori del premio da quando esiste: Cristiano Ronaldo, Dybala, Lukaku, Leao, Kvara, Lautaro, McTominay e Dimarco. Che effetto fa?

"Fa un bell'effetto. Perché di solito, a parte l'anno scorso con McTominay, è un premio che viene vinto dagli attaccanti. Vincerlo da esterno di fascia è qualcosa di incredibile".

E sei il primo italiano a vincerlo.

"È qualcosa che mi riempie di orgoglio, perché giochi nella tua nazione, con la squadra del cuore. Faccio fatica anche a descriverlo. Quando l'ho saputo, ero con i miei amici, mia moglie, i miei figli, siamo esplosi di gioia. È stato un premio che non mi aspettavo, davvero il frutto di tutto il lavoro di questi anni".