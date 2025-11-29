Anche Stoccarda e Wolfsburg ti cercavano?«Ho scelto Bruges con il cuore. Dopo i primi colloqui con i dirigenti del club ero convinto. A luglio ho incontrato i direttori Devy e Bob in un hotel di Milano. Dopo due minuti di conversazione mi era già chiaro tutto e ho detto “sì”. Avevo una sensazione positiva. Bruges è un grande club, che ha il coraggio di dare spazio ai giovani, anche in Champions League. Questo è stato il fattore decisivo. L’Inter stava un po’ rallentando le trattative, ma ero sicuro che l’accordo si sarebbe trovato», spiega Stanković.