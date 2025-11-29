Il Papu Gomez ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek nel corso della quale ha parlato anche del suo rapporto con Gasperini ai tempi dell'Atalanta:

"Per il suo modo di interpretare il calcio, o corri o sei fuori. L'ho capito al primo giorno in ritiro. Mi sono detto: 'Ok questo fa sul serio'. Ha avuto ragione lui: al 70' gli avversari crollavano, mentre noi andavamo ancora a mille all'ora. Anche per questo segnavamo 4 o 5 gol a partita"