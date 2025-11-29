Il Papu Gomez ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek nel corso della quale ha parlato anche del suo rapporto con Gasperini ai tempi dell'Atalanta:
Papu Gomez: “Io e Gasperini mai stati amici. Scudetto? L’Inter sta meglio di tutte ma…”
"Ci stimiamo ma non c'è mai stata amicizia", ammette il Papu Gomez sul suo rapporto con Gian Piero Gasperini
"Per il suo modo di interpretare il calcio, o corri o sei fuori. L'ho capito al primo giorno in ritiro. Mi sono detto: 'Ok questo fa sul serio'. Ha avuto ragione lui: al 70' gli avversari crollavano, mentre noi andavamo ancora a mille all'ora. Anche per questo segnavamo 4 o 5 gol a partita"
Oggi in che rapporti siete?
"Ci stimiamo ma non c'è mai stata amicizia. Siamo andati a cena insieme dopo la vittoria dell'Europa League, abbiamo chiacchierato dei tempi passati all'Atalanta. Poi basta"
La Roma di Gasp può vincere lo scudetto?
"Per me sì. Il Napoli sta rallentando, la Juve non ingrana. L'Inter è quella che sta meglio ma la Roma lotterà fino alla fine"
