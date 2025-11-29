FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Papu Gomez: “Io e Gasperini mai stati amici. Scudetto? L’Inter sta meglio di tutte ma…”

news

Papu Gomez: “Io e Gasperini mai stati amici. Scudetto? L’Inter sta meglio di tutte ma…”

Papu Gomez: “Io e Gasperini mai stati amici. Scudetto? L’Inter sta meglio di tutte ma…” - immagine 1
"Ci stimiamo ma non c'è mai stata amicizia", ammette il Papu Gomez sul suo rapporto con Gian Piero Gasperini
Matteo Pifferi Redattore 

Il Papu Gomez ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek nel corso della quale ha parlato anche del suo rapporto con Gasperini ai tempi dell'Atalanta:

"Per il suo modo di interpretare il calcio, o corri o sei fuori. L'ho capito al primo giorno in ritiro. Mi sono detto: 'Ok questo fa sul serio'. Ha avuto ragione lui: al 70' gli avversari crollavano, mentre noi andavamo ancora a mille all'ora. Anche per questo segnavamo 4 o 5 gol a partita"

Papu Gomez: “Io e Gasperini mai stati amici. Scudetto? L’Inter sta meglio di tutte ma…”- immagine 2
DAZN

Oggi in che rapporti siete?

"Ci stimiamo ma non c'è mai stata amicizia. Siamo andati a cena insieme dopo la vittoria dell'Europa League, abbiamo chiacchierato dei tempi passati all'Atalanta. Poi basta"

Papu Gomez: “Io e Gasperini mai stati amici. Scudetto? L’Inter sta meglio di tutte ma…”- immagine 3
Getty Images

La Roma di Gasp può vincere lo scudetto?

"Per me sì. Il Napoli sta rallentando, la Juve non ingrana. L'Inter è quella che sta meglio ma la Roma lotterà fino alla fine"

Leggi anche
Stankovic: “Non ho chiesto io la recompra. Interista per sempre. Il cognome? Vi racconto storia...
Pancaro: “Milan da scudetto? Inter sempre davanti a tutti. Gila giocatore fortissimo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA