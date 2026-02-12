Una lunga intervista e uno spazio speciale Skysport li ha dedicati ad Aleksander Stankovic , il giocatore che dall'Inter è approdato al Brugge in estate e sul quale il club nerazzurro rivendica un diritto di riacquisto. Il calciatore ha raccontato del suo passaggio alla società del belga, di come è concentrato totalmente su quello che gli sta accadendo, gol, assist e tutto il lavoro che c'è da fare per dare una mano al Brugge che in estate lo ha accolto. Ma ha parlato anche del suo innegabile amore per la squadra nella quale è cresciuto e con la quale il papà Dejan ha vinto tutto.

«Ciao Bestione! Hai fatto la partita quasi perfetta, quasi eh. Devi continuare così e noi parliamo sempre della perfezione. Devi sempre guardare a quella, poi dove arrivi, arrivi. Ma comincio a preoccuparmi. Alla tua età io non so se ero così bravo, comincio a rosicare un pochettino. Sono fiero di te perché parlando con il tuo mister, il più bel complimento che mi ha fatto è arrivato quando mi ha detto che sei un ragazzo spettacolare e molto umile, con le gambe per terra. Anche perché sai che se cominci a montarti la testa, io te la smonto in tre secondi, perciò è inutile che te la monti la testa. Ti voglio bene tanto, sono fiero di te e dei tuoi fratelli. Siete la mia anima e il mio cuore. Continua così, Bestione! Altrimenti ti smonto subito. Complimenti ancora! Ormai quella partita è storia ed è dimenticare perché c'è ancora, c'è ancora tanto, tanto, tanto. Continua così, ti voglio bene».