"Il 20enne figlio d’arte sta bruciando le tappe. Dopo una buona prima esperienza nel Lucerna, il figlio d’arte l’estate scorsa è stato ceduto per 9.5 milioni al Club Bruges. Dopo un periodo di ambientamento, Stankovic jr è diventato un punto fermo della squadra belga collezionando finora 37 presenze con 7 gol e 4 assist".

"Il suo nome è finito sul taccuino di diversi top club - nell’ordine Chelsea, Arsenal, Dortmund e qualcuno ipotizza anche Atlético Madrid -, ma il “boccino” lo controlla ancora l’Inter. Quando Marotta e Ausilio lo hanno ceduto, hanno mantenuto un diritto di recompra da 23 milioni per l’estate 2026 e 25 per il 2027, oltre a una percentuale sull’eventuale futura rivendita intorno al 15%. L’Inter però non ha intenzione di tergiversare: in estate investirà 23 milioni per riportarlo a Milano - di fatto 13.5 considerando quanto incassato a luglio 2025 - e lo metterà a disposizione di Chivu, sapendo di avere in mano comunque una pepita d'oro. Non sono da escludere infatti offerte da 35-40 milioni per il serbo, motivo per cui, a maggior ragione, l’Inter lo riporterà a casa e poi vedrà: difficile rinunciare a un tesoro del genere".