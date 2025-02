Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Guglielmo Stendardo , ex calciatore, ha parlato così verso Napoli- Inter di domani sera: "Una squadra che vuole puntare allo scudetto non può lasciare troppi punti per strada, ora stanno venendo fuori i limiti di alcuni giocatori. L’assenza di Buongiorno ha pesato ed alcuni errori rispecchiano anche le caratteristiche di giocatori bravi, ma che palesano dei limiti. Conte è straordinario perché è riuscito, fino a qualche settimana fa, a tirare il massimo da questa squadra.

Non puoi perdere a Como, non puoi pareggiare in casa con l’Udinese, questo non deve capitare a chi deve e può lottare per lo scudetto. Sono però sicuro che sabato il Napoli farà una grandissima prestazione. Modulo anti Inter? Se Conte si scegliesse di giocare a 4 i due centrali difensivi si troverebbero a fare l’uno contro uno con Lautaro e Thuram. Io farei il 3-5-2 per proteggere la difesa per poi riattaccare con gli esterni quando si recupera la palla”.