All'epoca, quando le cose al Bayern non andavano bene, alcuni cercavano di distogliere l'attenzione dai propri errori. Gli veniva data troppa importanza. E la questione della sua statura è molto banale e superficiale. Il Bayern è uno dei club più importanti al mondo e lo ingaggiò sapendo quanto fosse alto. Nessuno può prendersela con lui e criticarlo per questo. Gli mancava il sostegno del club a quei tempi. Non è bello quando qualcuno viene criticato pubblicamente e dipinto come il colpevole. Nella situazione che esisteva al Bayern all'epoca, Yann non fu in grado di offrire prestazioni di alto livello.