Alessandro De Felice Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 00:37)

Ospite negli studi di DAZN nel corso della trasmissione 'Fuoriclasse', Andrea Stramaccioni ha parlato del derby tra Milan e Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45.

“Sarà un derby equilibrato perché il Milan può giocarsela a viso aperto. L’Inter giocherà per vincere, ma è più importante che non lo perda. È veramente probabile che possa esserci un pareggio”.

Poi sul protagonista:

"Barella mi è piaciuto tantissimo per l’atteggiamento. È un giocatore straordinariamente importante per l'Inter e per la Nazionale. Per me condurrà l’atteggiamento dell’Inter con il suo spirito da guerriero. Ieri ha messo tutto in campo. Ha sbagliato un passaggio facile, con tutta San Siro che ha applaudito. Non è il più in forma, ma sarà il conduttore”.

“Il gol di Dimarco? La difficoltà di farlo perché ha sfidato la balistica: la palla poteva passare solo in quei 30 centimetri del pallone. La difficoltà è che la palla gli arriva dall’alto. Gli arriva sopra la testa e riesce a calciarla con l’angolo, il tempo e il giro giusti. Il portiere scegliere di andare con i piedi e copre uno spazio ancora più ampio”.

Ancora su Dimarco:

“Come piede, per me a sinistra non ce ne sono al mondo come lui. Calcia da fermo, al volo. Tra gli esterni del mondo: Nuno Mendes e Grimaldo non hanno questo piede. A livello internazionale non è riuscito a fare queste cose con continuità, ma è solo una questione di tempo”.