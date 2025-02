Subito Vidal: 1-0. Su chi punterebbe per una partenza a razzo in questo Juve-Inter?

«Oggi come allora non punterei sulla giocata di un singolo: per i tre punti serviranno pazienza e spirito di gruppo».

L’ultimo Inzaghi era elettrico come mai e la sua Inter in campo sembrava un fascio di nervi.

«È un test molto importante, quattro delle prime cinque si incontrano e la Juve deve convincersi di poter tornare grandissima con una consapevolezza che passa attraverso gare come questa. Ha le qualità per giocarsela contro chiunque, finora è mancato un pizzico di continuità».

«È un momento della stagione dove si ragiona partita per partita, nessuno avrà testa e concentrazione... lontano dallo Stadium. Certo, non è male per l’Inter poter respirare in una fase così intensa».