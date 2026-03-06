L'ex tecnico nerazzurro presenta i temi principali del derby di Milano in programma domenica sera a San Siro

Fabio Alampi Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 13:16)

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter, ha presentato i temi principali del derby di Milano ai microfoni di Tuttosport: "Derby della verità per il campionato? Sì: è forse il primo "match-point" tricolore per l'Inter".

Chi può essere l'uomo decisivo per il Milan?

"Io dico Leao, nonostante prestazioni altalenanti in questa stagione mi sono piaciute due cose di lui: lo spirito con cui si è messo al servizio del nuovo allenatore in un ruolo che espone le sue abilità a situazioni a lui non congeniali e i nove gol in 1.324 minuti appunto in un ruolo non suo. E in più comincia a comunicare anche diversamente verso l'esterno".

E per l'Inter?

"Ti dico Barella, ma non perché debba risolvere il derby con un gol o andando per forza a tabellino, ma perché sabato contro il Genoa l'ho visto carichissimo, trascinare da capitano, in assenza di Lautaro, la squadra dopo l'eliminazione col Bodo. In questi momenti lui c'è, e l'Inter ha bisogno di lui".

Quali sono i duelli chiave del match?

"A centrocampo si giocherà una fetta importante dell'esito della sfida: all'andata Modric, Rabiot e Fofana disputarono una gara perfetta. Sicuro lo scontro più affascinante sarà li nel mezzo. Una mini partita... nella partita".

Nello sport o si vince o si impara: cosa ha insegnato all'Inter la sconfitta dell'andata?

"Che il Milan di Allegri ,soprattutto contro una squadra che fa la partita, tende a esaltarsi trovando più spazi in transizione. Il gol dell'andata è stato generato proprio da una ripartenza micidiale conclusa da Pulisic, anche se va detto che l'Inter fece bene ma si scontrò contro uno strepitoso Maignan e ha colpito due pali".

Quanto cambia l'Inter senza il lavoro da "trequartista" che garantisce Lautaro?

"Lautaro è insostituibile per tanti motivi: posizione in campo, capacità di finalizzazione, leadership, carisma ed esperienza. Qualsiasi coppia d'attacco si costituisca l'Inter senza di lui perde molto".

L'ha stupita la maturità mostrata da Chivu in panchina?

"È un uomo intelligente e sensibile. Dice ciò che pensa e fa quello in cui crede rispettando tutti ma andando dritto. Conosce l'Inter meglio di chiunque e possiede una leadership indiscussa e condivisa dai calciatori".

Perché in Europa il suo gioco non è stato altrettanto efficace?

"Non è un discorso di Chivu, ma è un discorso di Inter. La verità è che l'Inter come nell'anno della stella forse ha pagato una concentrazione massima sul tornare a vincere lo scudetto disperdendo energie fisiche e mentali pagate in campo internazionale. Unico grande, anzi enorme rammarico a posteriori che si può avere in casa Inter è la gara di andata in Norvegia. Un ko che, oltre all'aspetto sportivo, è costato anche diversi milioni".