Zoff: “Se l’Inter perde il derby? Distacco ancora ampio. Napoli così distante perché…”

Dino Zoff, ex portiere, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Queste le sue parole su corsa scudetto e Champions
Marco Astori
Dino Zoff, ex portiere, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Queste le sue parole su corsa scudetto e Champions.

C'è una corsa Champions: chi parte davanti?

«Solo l'Inter, le altre dovranno ancora conquistarsi tutto».

A proposito di Inter: domenica c'è il derby. Può ancora riaprire qualcosa?

«È molto complicato, la vedo dura. Perché l'Inter è avanti, non ha la Champions, ha una squadra strutturata. Anche con una sconfitta resterebbero tanti i punti di distacco...».

Questa distanza dall'Inter dal Napoli, però, vorrà dire qualcosa?

«Che con il gruppo al completo sarebbe stato diverso. L'Inter ha limitato le assenze e ha una potenzialità notevole».

