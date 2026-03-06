Dino Zoff, ex portiere, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Queste le sue parole su corsa scudetto e Champions

Dino Zoff , ex portiere, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Queste le sue parole su corsa scudetto e Champions.

«È molto complicato, la vedo dura. Perché l'Inter è avanti, non ha la Champions, ha una squadra strutturata. Anche con una sconfitta resterebbero tanti i punti di distacco...».