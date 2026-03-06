Dino Zoff, ex portiere, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Queste le sue parole su corsa scudetto e Champions.
Zoff: “Se l’Inter perde il derby? Distacco ancora ampio. Napoli così distante perché…”
C'è una corsa Champions: chi parte davanti?
«Solo l'Inter, le altre dovranno ancora conquistarsi tutto».
A proposito di Inter: domenica c'è il derby. Può ancora riaprire qualcosa?
«È molto complicato, la vedo dura. Perché l'Inter è avanti, non ha la Champions, ha una squadra strutturata. Anche con una sconfitta resterebbero tanti i punti di distacco...».
Questa distanza dall'Inter dal Napoli, però, vorrà dire qualcosa?
«Che con il gruppo al completo sarebbe stato diverso. L'Inter ha limitato le assenze e ha una potenzialità notevole».
