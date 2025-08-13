Il tecnico, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del possibile arrivo di Lookman all'Inter e delle chance scudetto

Per i nerazzurri Lookman sarebbe un innesto fondamentale in chiave scudetto per diversi motivi: intanto renderebbe ancora più completo l'attacco dell'Inter. Merito della sua abilità nell'uno contro uno, delle sue qualità nello stretto e nella sua capacità di decentrarsi a sinistra. Questo permetterebbe a Chivu una lettura tattica in più e gli permetterebbe di mantenere il livello alto nelle rotazioni, soprattutto in vista della Champions League. L'anno scorso, questa mancanza di alternative a Lautaro e Thuram, è costata punti decisivi. Se non dovesse arrivare, comunque, l'Inter resterebbe una squadra competitiva e alla pari col Napoli. Se la potrebbe giocare per il titolo anche senza di lui.