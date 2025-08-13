"Lookman è sempre a Londra, in ogni capitale si può trovare un Aventino", il commento di Repubblica sulla questione

Matteo Pifferi Redattore 13 agosto - 09:20

"È proprio Lookman, ciò che manca all’Inter? O, per meglio dire, è soltanto Lookman che manca all’Inter o ci sono dei vuoti poco visibili, delle mancanze più sottili e meno percettibili a infragilire una squadra che ha evidentemente chiuso un ciclo ma non ha cambiato pelle, e quindi non sembra che ne stia aprendo un altro? Il campo continua a dare risposte contraddittorie, anche ieri a Monza: pessimo primo tempo, discreta ripresa, 2-2 al 90’, 7-5 ai rigori". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla terza amichevole prestagionale dell'Inter disputata all'U-Power Stadium.

Il quotidiano ci va giù pesante, rimarcando che nel corso del primo tempo sia mancato più il gioco che i giocatori. "Il 3-4-2-1 del Monza ha regolarmente aggirato i nerazzurri dalle fasce, anche quando Ciurria ha fulminato Dimarco sul cross da sinistra di Caprari (1-0 al 33’). Chivu si è lamentato parecchio con i suoi, non ha ovviamente festeggiato per l’incredibile autorete del pareggio (Birindelli ha incornato con straordinario tempismo, però nella sua porta, un traversone di Dimarco) ma nell’intervallo ha indotto i suoi a cambiare registro: più pressing, più ritmo, più palleggio, più attenzione e anche un gol di fino, quello segnato da Francesco Pio Esposito deviando di tacco un tiro di Darmian".

E sempre Repubblica informa sul mercato, partendo dal caso Lookman: "Lookman è sempre a Londra, in ogni capitale si può trovare un Aventino. L’Atalanta starebbe per formulare una richiesta ufficiale di 55 milioni, più alta di quella che l’Inter s’aspetta ma dopo tutto non così lontana dal punto estremo cui sa di potersi spingere. Intanto i nerazzurri sperano di piazzare quanto prima Taremi al Fulham, mentre sull’incontentabile Asllani, che finora ha rifiutato ogni offerta dall’Italia e dall’estero, si sta muovendo il Torino"