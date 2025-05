«Devo dire che in quello spogliatoio Cristian è stato uno dei giocatori che mi aiutarono di più insieme a Zanetti, Cambiasso, Julio Cesar, Stankovic, Sneijder, Maicon e Milito oltre ovviamente a Ivan Cordoba. Due di loro oggi allenano ad alto livello: uno è Deki, l’altro è proprio Cristian».

«È intelligente calcisticamente, capisce in quali zone la sua squadra sta soffrendo e ha il coraggio di modificare in corsa ciò che non gli piace. Legge le partite».