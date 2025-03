«Hien per una difesa a tre è perfetto e viene da un anno e mezzo di scuola con “Sir Gasp”... Perciò è un giocatore con conoscenze di copertura difensiva ma non ha paura a marcarti nell’uno contro uno lontano dalla porta».

Perché Inzaghi si trova tanto bene contro Gasperini?

«Perché il 3-5-2 di Inzaghi, quello dei tempi della Lazio e quello dell’Inter, hanno concetti di gioco interpretati da singoli di qualità tali che, se l’Atalanta non gioca al limite della perfezione, possono dare diversi problemi alla loro fase difensiva. Sono scuole contrapposte, aggressiva, intensa, verticale e uomo su uomo quella di “Sir Gasp”; palleggiata, spesso orizzontale, di qualità e “zonale” quella di Inzaghi. L’intensità gasperiniana può creare problemi all’Inter cosi come le individualità dell’Inter possono far saltare il banco della struttura bergamasca. Non vedo l’ora che il pallone si muova...».