L'ex tecnico dell'Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul momento che sta vivendo la squadra di Chivu

L'ex tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul momento che sta vivendo la squadra di Chivu:

L'Inter non ha chiuso le ultime due partite ed è andata in enorme difficoltà nella seconda parte del secondo tempo. È solo un rallentamento, ma i nerazzurri devono avere la grinta di non poter sbagliare più. L'assenza di Lautaro incide moltissimo sia tecnicamente sia come leadership, ma è sbagliato ridurre tutto a un singolo, seppure determinante.