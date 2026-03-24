L'ex tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul momento che sta vivendo la squadra di Chivu:
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fcinter1908 news interviste Stramaccioni: “Inter, solo rallentamento. Lautaro manca come leader ma è sbagliato…”
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Stramaccioni: “Inter, solo rallentamento. Lautaro manca come leader ma è sbagliato…”
L'ex tecnico dell'Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul momento che sta vivendo la squadra di Chivu
L'Inter non ha chiuso le ultime due partite ed è andata in enorme difficoltà nella seconda parte del secondo tempo. È solo un rallentamento, ma i nerazzurri devono avere la grinta di non poter sbagliare più. L'assenza di Lautaro incide moltissimo sia tecnicamente sia come leadership, ma è sbagliato ridurre tutto a un singolo, seppure determinante.
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