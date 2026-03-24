Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha detto la sua sul momento della squadra di Chivu:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bergomi: “Date le premesse un miracolo che l’Inter sia lì. Ora deve ribaltare la negatività”
news
Bergomi: “Date le premesse un miracolo che l’Inter sia lì. Ora deve ribaltare la negatività”
Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e capitano dell'Inter ha detto la sua sul momento della squadra di Chivu
Per me è quasi un miracolo che l'Inter stia lì, date le premesse. Ora, però, è fragile. Non gioca più. Ci sono giocatori in calo perché hanno tirato la carretta, altri appena rientrati che fanno fatica e altri ancora che non hanno reso. Lautaro è fondamentale, ma la squadra deve svoltare mentalmente e ribaltare la negatività: per andare avanti bisogna scordare di essere a +6.
© RIPRODUZIONE RISERVATA