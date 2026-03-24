Per me è quasi un miracolo che l'Inter stia lì, date le premesse. Ora, però, è fragile. Non gioca più. Ci sono giocatori in calo perché hanno tirato la carretta, altri appena rientrati che fanno fatica e altri ancora che non hanno reso. Lautaro è fondamentale, ma la squadra deve svoltare mentalmente e ribaltare la negatività: per andare avanti bisogna scordare di essere a +6.