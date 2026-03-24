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fcinter1908 news interviste Bergomi: “Date le premesse un miracolo che l’Inter sia lì. Ora deve ribaltare la negatività”

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Bergomi: “Date le premesse un miracolo che l’Inter sia lì. Ora deve ribaltare la negatività”

Bergomi: “Date le premesse un miracolo che l’Inter sia lì. Ora deve ribaltare la negatività” - immagine 1
Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e capitano dell'Inter ha detto la sua sul momento della squadra di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, ha detto la sua sul momento della squadra di Chivu:

Bergomi: “Date le premesse un miracolo che l’Inter sia lì. Ora deve ribaltare la negatività”- immagine 2
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Per me è quasi un miracolo che l'Inter stia lì, date le premesse. Ora, però, è fragile. Non gioca più. Ci sono giocatori in calo perché hanno tirato la carretta, altri appena rientrati che fanno fatica e altri ancora che non hanno reso. Lautaro è fondamentale, ma la squadra deve svoltare mentalmente e ribaltare la negatività: per andare avanti bisogna scordare di essere a +6.

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