Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Stringara, ex calciatore dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri all'indomani della vittoria in Champions League della squadra di Chivu contro lo Slavia Praga a San Siro:
Si sta finalmente vedendo l'Inter di Chivu?—
"Se si guarda alla partita di ieri sera sono apparsi tutti belli. Si vede la voglia di attaccare più alti e di verticalizzare di più. Qualcosa di diverso si comincia a vedere, anche se andrà ancora assestata la difesa. Del resto ogni tanto quando c'è un baricentro molto qualcuno può andare in difficoltà, ma con il lavoro si può migliorare ancora. Chivu è un tecnico bravo che va avanti per la propria strada".
In più ieri Lautaro si è dimostrato ancora decisivo:—
"Lautaro è la storia dell'Inter, è il leader incontrastato del gruppo. Avere chi ti dà l'esempio ti porta a dare di più. Io ho giocato con gente come Klinsmann e Serena e posso dire che non sarà tra i primi due o tre attaccanti della storia del club, ma che ci va vicino".
(Fonte: TMW Radio)
