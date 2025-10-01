"Se si guarda alla partita di ieri sera sono apparsi tutti belli. Si vede la voglia di attaccare più alti e di verticalizzare di più. Qualcosa di diverso si comincia a vedere, anche se andrà ancora assestata la difesa. Del resto ogni tanto quando c'è un baricentro molto qualcuno può andare in difficoltà, ma con il lavoro si può migliorare ancora. Chivu è un tecnico bravo che va avanti per la propria strada".

In più ieri Lautaro si è dimostrato ancora decisivo:

"Lautaro è la storia dell'Inter, è il leader incontrastato del gruppo. Avere chi ti dà l'esempio ti porta a dare di più. Io ho giocato con gente come Klinsmann e Serena e posso dire che non sarà tra i primi due o tre attaccanti della storia del club, ma che ci va vicino".