Autore del gol dell'1-0, Petar Sucic è stato nominato migliore in campo in Croazia-Ghana. Al termine della gara, il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sport Italia ed è tornato sul suo esordio all'Inter avvenuto un anno fa.
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fcinter1908 news interviste Sucic: “Inter uno dei club più grandi al mondo, ero emozionato nelle prime partite. Abbiamo…”
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Sucic: “Inter uno dei club più grandi al mondo, ero emozionato nelle prime partite. Abbiamo…”
Al termine di Croazia-Ghana, il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sport Italia tornando sul suo esordio con la maglia dell'Inter
"Ora penso di essere una persona e un giocatore migliore rispetto a un anno fa. Le mie prime partite con l'Inter sono state al Mondiale per Club. Ero davvero emozionato e felice di entrare a far parte di un grande club come l'Inter, uno dei club più grandi al mondo. Abbiamo avuto una stagione fantastica e abbiamo vinto due trofei. Sono contento di tutti nel club e mi impegno ogni giorno per migliorare per crescere, per aiutare la mia squadra".
(SportItalia)
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