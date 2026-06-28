"Ora penso di essere una persona e un giocatore migliore rispetto a un anno fa. Le mie prime partite con l'Inter sono state al Mondiale per Club. Ero davvero emozionato e felice di entrare a far parte di un grande club come l'Inter, uno dei club più grandi al mondo. Abbiamo avuto una stagione fantastica e abbiamo vinto due trofei. Sono contento di tutti nel club e mi impegno ogni giorno per migliorare per crescere, per aiutare la mia squadra".