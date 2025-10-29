Petar Sucic ha scelto un modo decisamente non banale per segnare il suo primo gol con la maglia dell'Inter: percussione centrale, dribbling nello stretto e palla in rete.
fcinter1908 news interviste Sucic: “Molto felice per il mio primo gol e per la vittoria, lavoro per questo”
Sucic: “Molto felice per il mio primo gol e per la vittoria, lavoro per questo”
Il centrocampista croato è stato uno dei grandi protagonisti nel successo dei nerazzurri contro la Fiorentina
Il centrocampista croato ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina: "È bello segnare il mio primo gol, sono molto felice. Lavoro duro per questo, oggi ho segnato ma la cosa più importante è che abbiamo disputato un buon match e alla fine abbiamo vinto".
