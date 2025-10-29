FC Inter 1908
Sucic: “Molto felice per il mio primo gol e per la vittoria, lavoro per questo”

Il centrocampista croato è stato uno dei grandi protagonisti nel successo dei nerazzurri contro la Fiorentina
Fabio Alampi 

Petar Sucic ha scelto un modo decisamente non banale per segnare il suo primo gol con la maglia dell'Inter: percussione centrale, dribbling nello stretto e palla in rete.

Il centrocampista croato ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina: "È bello segnare il mio primo gol, sono molto felice. Lavoro duro per questo, oggi ho segnato ma la cosa più importante è che abbiamo disputato un buon match e alla fine abbiamo vinto".

