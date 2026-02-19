Petar Sucic, alla fine della partita con il Bodo, ha parlato anche con i giornalisti di Uefa.com. «È stata una gara tosta, sapevamo della loro forza specie in casa. È stata una serata storta per noi, ma dobbiamo mantenere la calma e dare il massimo per ribaltare il risultato nella prossima partita», ha detto il centrocampista croato che ha giocato da titolare in mezzo al campo insieme a Barella e Calhanoglu».