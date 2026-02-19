Petar Sucic, alla fine della partita con il Bodo, ha parlato anche con i giornalisti di Uefa.com. «È stata una gara tosta, sapevamo della loro forza specie in casa. È stata una serata storta per noi, ma dobbiamo mantenere la calma e dare il massimo per ribaltare il risultato nella prossima partita», ha detto il centrocampista croato che ha giocato da titolare in mezzo al campo insieme a Barella e Calhanoglu».
Inter, Sucic: "Serata storta a Bodo, ma analizziamo gli errori e pensiamo alla prossima"
Inter, Sucic: “Serata storta a Bodo, ma analizziamo gli errori e pensiamo alla prossima”
Il commento del centrocampista dopo la sconfitta in Norvegia ai microfoni di UEFA.com
«Un giudizio sulla prestazione dell'Inter? Difficile parlarne adesso che è appena finita la partita. Alla prossima dovremo dare il massimo: cercheremo di analizzare dove abbiamo sbagliato e cercheremo di migliorare in vista della gara di ritorno in casa», ha concluso il giocatore.
(Fonte: uefa.com)
