Inter, Sucic: “Serata storta a Bodo, ma analizziamo gli errori e pensiamo alla prossima”

Il commento del centrocampista dopo la sconfitta in Norvegia ai microfoni di UEFA.com
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Petar Sucic, alla fine della partita con il Bodo, ha parlato anche con i giornalisti di Uefa.com. «È stata una gara tosta, sapevamo della loro forza specie in casa. È stata una serata storta per noi, ma dobbiamo mantenere la calma e dare il massimo per ribaltare il risultato nella prossima partita», ha detto il centrocampista croato che ha giocato da titolare in mezzo al campo insieme a Barella e Calhanoglu». 

«Un giudizio sulla prestazione dell'Inter? Difficile parlarne adesso che è appena finita la partita. Alla prossima dovremo dare il massimo: cercheremo di analizzare dove abbiamo sbagliato e cercheremo di migliorare in vista della gara di ritorno in casa», ha concluso il giocatore.

(Fonte: uefa.com)

