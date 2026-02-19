L'allenatore rossonero ha parlato alla fine della partita contro il Como e gli è stato anche chiesto della sconfitta dei nerazzurri in CL

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 13:08)

«Sogno scudetto per i tifosi? I tifosi giustamente devono continuare a sognare ma noi dobbiamo essere realisti perché stasera non era facile vincere. I ragazzi hanno stanno facendo bene, stiamo recuperando giocatori importanti e devono restare tranquilli e devono essere orgogliosi di quello che stanno facendo». Della classifica del campionato di Serie A e della lotta scudetto contro i nerazzurri, Massimiliano Allegri ha parlato alla fine della partita di Como, finita in pareggio.

«L'Inter - ha aggiunto - sta viaggiando ad un media impressionante e su 25 partite ne ha vinte 20 e pareggiata una, 4 sconfitte. Dobbiamo stare lì, vincere in casa col Parma. Non sarà facile mantenere il vantaggio sulla quinta e poi nel calcio non si sa mai perché se ne pareggi anche due recuperi oppure ti tolgono due punti».

«Se la gara persa col Bodo può far perdere terreno ai nerazzurri? Non sapevo neanche il risultato di CL, ma l'Inter è una squadra forte ed è netta favorita. Noi dobbiamo pensare solamente a rimanere nella nostra posizione», ha concluso l'allenatore rossonero.

(Fonte: SM)