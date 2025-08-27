1 di 5

GLI OCCHI E ORA IL CUORE

Ha rapito gli occhi di tutti nella prima uscita ufficiale della nuova stagione, contro il Torino. Ora Petar Sucic vuole rapire i cuori interisti con gesti tecnici, assist e magari gol. Intanto si è raccontato nella rubrica On Board realizzato con Inter Media House e Betsson Sport.

Il giocatore ha spiegato da dove viene, le sue origini, le sue passioni, regalando diverse curiosità a chi non lo conosce.

NELLA VECCHIA FATTORIA - «Sono cresciuto in un piccolo villaggio, in una cittadina, con la mia famiglia. Abbiamo una piccola fattoria, a mio padre piace allevare le mucche, ne abbiamo qualcuna e quando ero piccolo, qualche volta la mattina lo aiutavo a mungerle. Era divertente. Mi piaceva quello stile di vita, penso di aver avuto un'infanzia felice. Ero molto felice, vivevo tutto il giorno all'aperto. Avevamo anche altri animali. Quella è una parte della mia vita che ricorderò sempre», ha detto.

PRIMI PASSI- «Ho ricordi bellissimi e tantissime emozioni legate a questo posto, sono cresciuto a Bugojno, e in questa città ho imparato molto sulla vita. Penso sia stata una parte importante di me e penso di poter mettere la foto della città nei miei primi passi», ha aggiunto.