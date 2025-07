«Tanta, lo ammetto. Perché c'erano diversi club interessati e l'Inter ci ha pensato. Ma avevo la sua promessa che sarebbe rimasto e il mister si è confermato uomo di parola, tra di noi c'è un grande feeling. Lo sento parlare ai giocatori e ai suoi collaboratori, mi sembra di sentire parlare me stesso con i miei famigliari e con i miei collaboratori. Stesse parole, per due uomini nati e cresciuti a 3mila chilometri di distanza...».

«Per noi è una figura centrale, non ci sono dubbi. Sarà con noi per almeno altri due anni, stiamo lavorando per avere una squadra più vicina possibile alla sua idea di calcio. E il feeling che c'è con il ds Ottolini è molto importante, vorrei che anche al Rapid ci fosse questo lavoro di squadra: sono felice che il nuovo ds Pe-derzoli abbia accettato di lavorare con noi, in questi giorni è qui per sviluppare la sinergia trai due club».