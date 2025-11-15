Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole su Cesc Fabregas e sull'interesse dell'Inter

Marco Astori Redattore 15 novembre - 13:53

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole su Cesc Fabregas e sull'interesse dell'Inter in estate: “Con Cesc lavoriamo sempre insieme, come un tutt’uno. Non mi ha mai detto di voler andare via. Voleva solo capire la situazione, ma non ha mai chiesto di negoziare con altri club. Quindi ero tranquillo. Ho saputo delle voci solo quando voi giornalisti me lo avete chiesto. Tra noi abbiamo sempre pianificato la stagione successiva già alla fine di quella precedente, quindi non c’è mai stato alcun segnale che volesse lasciare".

E ora? È tranquillo? Perché se il Como continua a migliorare e Fabregas cresce come allenatore, le voci torneranno.

“Sì, e proprio per questo gli ho chiesto di pensare già a chi potrebbe sostituirlo un giorno. Non perché voglia che se ne vada, ma per essere pronti nel caso accada qualcosa di imprevisto. È lo stesso che sto facendo io: scelgo e formo chi potrà prendere il mio posto. Ogni direttore del club deve fare lo stesso. È importante non dipendere da una sola persona. Anche chi ci ha portato fin qui deve aiutarci a capire come proseguire anche senza di lui. Quindi chiedo sempre a Cesc: ‘Hai visto qualcuno di interessante? Qualcuno che potresti formare?’. È un lavoro di squadra. Speriamo che quel momento non arrivi presto, ma se arriverà, saremo pronti”

E per Nico Paz? C’è stata un’offerta importante, sappiamo che per lui c’è la clausola di riacquisto del Real Madrid. State cercando un nuovo accordo?

“Non credo serva. Con la clausola di riacquisto, qualsiasi cosa facciamo, il Madrid la manterrebbe. Quindi sappiamo che è un giocatore ‘in comproprietà ideale’, diciamo così. Siamo grati di averlo qui e di poterlo far crescere. Se un giorno il Madrid vorrà riprenderlo, ne ha tutto il diritto. Ma siamo molto felici di averlo con noi, e speriamo che resti a lungo”