“Fabregas e la panchina Inter: no estivo del Como? Narrazione vera, l’Inter aveva fatto più di qualche tentativo per Cesc e anche un viaggio a Londra del direttore sportivo Ausilio per parlare con l’allenatore e provare a convincerlo.

Credo che lì il grande problema - più della chiusura del Como che sicuramente è stato un fattore - siano stati i tempi che non hanno aiutato l’Inter. Tra l’addio di Inzaghi e la necessità di prendere un allenatore il prima possibile per il Mondiale per Club, praticamente sono passati due giorni. Non abbastanza per convincere Fabregas che vuole avere tutto sotto controllo, avere chiaro il progetto e determinati giocatori. Non solo un discorso tra i due club, ma anche di progetto: Fabregas dà grandissima importanza al progetto”.