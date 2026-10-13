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Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: ecco i passaggi più interessanti.

Ha detto che la Champions è arrivata tre anni prima del previsto. Lo scudetto tra quanto?

Non fissiamo mai obiettivi di ambizione sportiva. La nostra pianificazione riguarda la costruzione di un club finanziariamente sostenibile, che possa permettersi di competere in Europa. La Champions è arrivata prima che il business avesse quella solidità finanziaria».

Perché Como e non Roma, Lazio, Napoli, Juve, Milan o Inter? Perché non siete entrati nel calcio dalla porta principale?

Abbiamo comprato il Como per un progetto legato alla nazionale giovanile indonesiana e la vicinanza a Milano lo rendeva comodo per le riprese di un documentario. Quando le promozioni del club hanno reso quel progetto impraticabile, abbiamo dovuto cambiare rotta e sviluppare il Como stesso per recuperare l’investimento».

Fabregas a vita è un’opzione?

Cesc ci sta aiutando a costruire un approccio che va molto più in profondità della semplice scelta della formazione. Ma dire che qualcuno resterà a vita significherebbe ignorare come funziona il calcio».

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Inter, Roma e Napoli hanno provato a portarvelo via.

C’è una lunga fila di interessati, molti altri lo saranno. Le persone hanno le proprie ambizioni. Vogliamo che il suo lavoro continui a rendere il Como più forte. Questo significa sostenerlo adeguatamente oggi e costruire un’organizzazione capace di portare avanti quel lavoro quando arriverà il suo prossimo capitolo».

Ha detto: “Marotta e De Laurentiis sono due visionari”. Perché?

Perché sanno guardare oltre la partita successiva. De Laurentiis ha dimostrato di pensare al Napoli come a un’azienda e ha già parlato di quanto sia commercialmente acuto. In Marotta vedo l’importanza dell’esperienza e della costruzione di un’organizzazione calcistica che sappia continuare a competere».