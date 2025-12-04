Intervistato da Repubblica, Stefano Tacconi ha toccato diversi argomenti. L'ex portiere della Juve e della Nazionale ammette che il calcio di oggi non lo appassiona. "Una noia mortale: quest’anno mi sono divertito solo con Juve-Inter, ero pure allo stadio".
Tacconi: “Calcio? Noia mortale. Mi sono divertito solo con Juve-Inter. Su Zenga vi racconto…”
Intervistato da Repubblica, Stefano Tacconi ha toccato diversi argomenti
Tacconi, dal calcio ha avuto quello che era giusto?—
«No, dalla Nazionale meritavo di più. Io ho vinto tutto, invece Zenga proprio poco. Ma le polemiche erano un trucco. Ci dicevamo: “Ehi, da una settimana non si parla di noi, inventiamoci qualcosa”. E i cronisti abboccavano».
Cosa le manca davvero?—
«Salire sul pullman per lo stadio, l’adrenalina di quei momenti. E poi un bicchiere di vino e una sigaretta come si deve».
(Repubblica)
