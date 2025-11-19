FC Inter 1908
Tagliavento: “Ecco perché oggi il VAR sbaglia di più. I 5 errori gravi della mia carriera…”

Le parole di Paolo Tagliavento, ex arbitro, a Repubblica in merito all'utilizzo improprio del VAR in questa stagione
Intervistato da Repubblica, Paolo Tagliavento, ex arbitro, ha parlato così delle tante decisioni arbitrali discutibili viste in Serie A quest'anno:

"Il Var sbaglia di più perché interviene in casi in cui nelle passate stagioni non sarebbe intervenuto. Si è posta troppo in basso l'asticella della chiamata video: in meno di un decennio si è passati da tre chiamate a giornata a tre a partita".

Tagliavento, però, sottolinea l'importanza dell'introduzione del VAR che, se ci fosse stato ai suoi tempi, lo avrebbe aiutato ad evitare grandi errori:

"I cinque errori più gravi della mia carriera, il Var li avrebbe risolti in cinque secondi, un peccato non averlo avuto. Ma se lo si usa per tutto, l'effetto è controproducente".

