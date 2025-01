Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Thiago Motta, per il momento di difficoltà che sta vivendo la Juventus

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Thiago Motta, per il momento di difficoltà che sta vivendo la Juventus, di fatto tagliata fuori dalla lotta per il vertice in campionato.