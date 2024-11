Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Max Allegri un Tapiro d’oro con il “corto muso”, espressione resa celebre proprio dall’allenatore per indicare una vittoria ottenuta con il minimo scarto, come avviene nelle gare di ippica con il muso del cavallo. Allegri è attapirato: non ha ancora trovato una squadra da allenare. «Sto bene anche in vacanza», spiega divertito l’ex tecnico bianconero.