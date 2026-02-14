Ciro Ferrara ha parlato di Akanji e Bremer in vista di Inter-Juventus: l'ex difensore bianconero la pensa così

Intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, Ciro Ferrara ha parlato di Akanji e Bremer, due baluardi difensivi di Inter e Juventus che si sfideranno stasera:

"L'impatto di Akanji è stato importante in una realtà totalmente diversa da quella che aveva vissuto al Manchester City. Bremer per noi è una certezza, mi auguro possa tornare in Nazionale, lo merita. Akanji ha la possibilità di adattarsi a più ruoli, sta dando un grandissimo contributo pure lui.