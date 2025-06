Tare: “Milan punta alla seconda stella? Obiettivo primario è vincere trofei. Allegri…”

"Ho vissuto tante contestazioni nella mia esperienza: so che per noi è una responsabilità in più", ha detto Tare sulla contestazione dei tifosi del Milan

«La storia di questo club dice tutto. Quando lavori per il Milan, il primo obiettivo è creare squadre competitive per vincere trofei. Lo racconto anche con grande entusiasmo: è un onore lavorare per un club con una storia così gloriosa, e insieme al mister daremo il massimo per raggiungere anche questo obiettivo».

«Ho realizzato un sogno di venire a lavorare per il club che ho tifato da bambino e questo mi dà qualcosa in più per dare il massimo e raggiungere gli obiettivi. Ho vissuto tante contestazioni nella mia esperienza: so che per noi è una responsabilità in più per dare qualcosa in più, dalle grandi sconfitte sono nate le grandi vittorie. L’esperienza del Napoli insegna».