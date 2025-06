"Nessun segnale per ora, non sono partite importanti per ora. Vincere però è sempre un bell'aiuto", ha detto Rampulla sulla Juve

"Se può fare come il Napoli di Conte? Puntare allo Scudetto no, ma con Allegri sarà più pragmatica. Poi basta un episodio positivo per svoltarti la stagione e avere al timore uno come Max può farti fare il salto".

Juve al Mondiale per Club

"Nessun segnale per ora, non sono partite importanti per ora. Vincere però è sempre un bell'aiuto. Bisogna sempre lasciare un po' di tempo. Serve essere più equilibrati nei giudizi. Yildiz? Diamogli tempo di esprimere il suo potenziale, che ce l'ha. La Juve è già una buona squadra così, nonostante le difficoltà. Certamente ha bisogno per lottare per vincere di giocatori con più personalità, quella fame che trascina tutti. Serve una punta che segni molto, magari sboccia Vlahovic, ma non so. Io credo che sia fondamentale il recupero di Bremer. Potrebbe dare qualcosa in più a tutto il reparto. Avere dietro un punto di riferimento come lui, ti permetterebbe di giocare con la mente più libera".