UFFICIALE – Milan, Tare è il nuovo DS: “Il club conosce la mia voglia di successo”

Nato a Valona (Albania) il 25 luglio 1973, Tare vanta una vasta esperienza nel calcio professionistico italiano, avendo giocato per Brescia, Bologna e Lazio. Dopo il ritiro dalla carriera agonistica, si è affermato come dirigente di alto profilo, ricoprendo il ruolo di Direttore Sportivo della SS Lazio per oltre quindici anni. Durante il suo mandato, ha contribuito in modo significativo ai recenti successi del Club, tra cui tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.