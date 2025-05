Ormai sembrano non esserci più dubbi: Antonio Conte, dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli, lascerà la panchina azzurra, così come fece Luciano Spalletti due anni fa. Aurelio De Laurentiis, questa volta, non vuole farsi trovare impreparato, e intende affidare la squadra ad un allenatore top. Il nome giusto è quello di Massimiliano Allegri, per il quale sono già stati mossi passi concreti. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Allegri è il primo nome di De Laurentiis da sempre, perché nel lavoro come nella vita, Aurelio ha un certo sesto senso nei legami di amicizia e Max fa parte di quella cerchia di persone di cui il presidente azzurro si fida ciecamente".