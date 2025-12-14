FC Inter 1908
Tare: “Maignan? A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova”

Lo dice il ds del Milan Igli Tare a Dazn, poco prima della sfida contro il Sassuolo a San Siro: "Lui è un leader"
Marco Macca
"Non abbiamo mai parlato di numeri. Parlare di Maignan è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo parlando, però oggi c'è una partita importante e speriamo di vincere. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa".

Lo dice il ds del Milan Igli Tare a Dazn, poco prima della sfida contro il Sassuolo a San Siro. Il Milan senza Leao e Gimenez ha bisogno di rinforzi in attacco.

"Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che possono cambiare qualcosa - ha spiegato Tare - Saremo comunque attenti e vederemo nel caso ci sarà qualcosa che potrà migliorare la situazione di questa squadra lo faremo. Però per il momento la squadra è in crescita, lo stesso Nkunku nel secondo tempo di Torino ha dato segnali importanti. Oggi è una grande opportunità per lui per far vedere il vero Nkunku che tutti stiamo aspettando. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. Anche lui è importante per questa squadra".

