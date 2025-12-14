L'Inter è di scena a Marassi contro il Genoa in un match molto delicato e per nulla semplice. Chivu dovrà fare a meno anche di 4 giocatori importanti: non ci saranno, infatti, Acerbi, Calhanoglu, Darmian e Dumfries.
Repubblica: “Inter col Genoa senza 4 giocatori importanti. Dumfries? Forse…”
Contro il Genoa l'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu, Acerbi, Darmian e Dumfries: gli aggiornamenti di Repubblica
"L'obiettivo è non guastare la tabella di marcia. Ma potrebbe non essere così semplice: oggi non potrà contare né su Acerbi né su Çalhanoglu, entrambi usciti doloranti in Champions, oltre che su Darmian e su Dumfries, che non ha recuperato dall'infortunio alla caviglia.
E ha anche cambiato procuratore, segno che forse immagina un futuro altrove. Non si può parlare di emergenza, vista la profondità della rosa interista, ma non è il modo migliore per arrivare a una gara delicata, contro l'amico Daniele, che per una sera tanto amichevole non sarà", il commento di Repubblica.
