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Tavolieri a DAZN: “Khalaili giocatore fantastico, mi ricorda davvero Hakimi perché…”
In collegamento con DAZN, Sasha Tavolieri, noto giornalista belga che ha seguito Anan Khalaili all'Union St. Gilloise, ha descritto così le caratteristiche del nuovo acquisto dell'Inter:
"Khalaili è un giocatore fantastico, un po' un baby Hakimi. Se lo devo descrivere, è un giocatore che ha velocità, una capacità di fare la differenza che è fantastica. Un giocatore molto rapido, ma soprattutto ha una tecnica fantastica negli spazi corti. Mi fa davvero pensare ad Achraf Hakimi, ecco perché dico baby Hakimi, perché è un calciatore che ha un livello e un potenziale molto importante".
"Adesso deve capire come si gioca all'italiana, il posizionamento tattico e difensivo dell'Inter, questa è secondo me la chiave del suo adattamento con i nerazzurri".
(Fonte: DAZN)
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