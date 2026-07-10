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Tavolieri a DAZN: “Khalaili giocatore fantastico, mi ricorda davvero Hakimi perché…”

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Sasha Tavolieri, noto giornalista belga che ha seguito Anan Khalaili all'Union St. Gilloise, ha descritto così le caratteristiche del nuovo acquisto dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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In collegamento con DAZN, Sasha Tavolieri, noto giornalista belga che ha seguito Anan Khalaili all'Union St. Gilloise, ha descritto così le caratteristiche del nuovo acquisto dell'Inter:

Tavolieri a DAZN: “Khalaili giocatore fantastico, mi ricorda davvero Hakimi perché…”- immagine 2

"Khalaili è un giocatore fantastico, un po' un baby Hakimi. Se lo devo descrivere, è un giocatore che ha velocità, una capacità di fare la differenza che è fantastica. Un giocatore molto rapido, ma soprattutto ha una tecnica fantastica negli spazi corti. Mi fa davvero pensare ad Achraf Hakimi, ecco perché dico baby Hakimi, perché è un calciatore che ha un livello e un potenziale molto importante".

Tavolieri a DAZN: “Khalaili giocatore fantastico, mi ricorda davvero Hakimi perché…”- immagine 3

"Adesso deve capire come si gioca all'italiana, il posizionamento tattico e difensivo dell'Inter, questa è secondo me la chiave del suo adattamento con i nerazzurri".

(Fonte: DAZN)

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