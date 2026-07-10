"Khalaili è un giocatore fantastico, un po' un baby Hakimi. Se lo devo descrivere, è un giocatore che ha velocità, una capacità di fare la differenza che è fantastica. Un giocatore molto rapido, ma soprattutto ha una tecnica fantastica negli spazi corti. Mi fa davvero pensare ad Achraf Hakimi, ecco perché dico baby Hakimi, perché è un calciatore che ha un livello e un potenziale molto importante".