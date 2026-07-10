Il centrocampista polacco è riuscito a ritagliarsi un ruolo più centrale nella sua seconda stagione in nerazzurro

Fabio Alampi Redattore 10 luglio 2026 (modifica il 10 luglio 2026 | 20:39)

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Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha risposto alle domande dei tifosi polacchi dall'Adidas Brand Center di Varsavia: "Guardo le partite dei Mondiali sporadicamente. Quando c'è un orario adatto, le 18 o le 21, allora lo faccio. Non ho guardato nemmeno una partita intera, perché fa male. Chi mi ha impressionato? La Norvegia. Favoriti? La Francia. Un anno fa giocavamo contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League e allora nessuno parlava di Olise, non c'era quel "wow". Parlavano più dell'assenza di Musiala, ma in questa stagione è geniale: merita solo elogi. Un signor calciatore".

"Simone Inzaghi? Devo ringraziarlo, perché è stato lui la persona principale che mi ha voluto nell'Inter. Mi dispiace che non abbia potuto vedere Zielinski nella forma attuale. Non dirò che è un allenatore specifico, ma puntava sul suo zoccolo duro. Nelle partite più importanti, anche se qualcuno era in forma perfetta, era impossibile che entrasse nell'undici titolare. Quando per me ha iniziato a funzionare, è arrivato l'infortunio. Ma ritengo che sia un ottimo allenatore".

"Chivu? Ha dovuto aspettarmi un po', ma la pazienza è stata ricompensata. Ogni volta che sono sceso in campo, lo ringraziavo. Sono diventato una figura chiave dell'Inter: ha sempre puntato su di me e non l'ho mai deluso".