L’ex Camerun Tchato: “Tchatchoua tra Inter e Marsiglia? Io gli consiglierei di…”

Jackson Tchatchoua è stato uno dei profili accostati all'Inter per rinforzare il reparto fasce laterali.

Il camerunense classe 2001 è stato uno dei giocatori migliori della stagione del Verona e ha dimostrato le sue doti nelle ultime due annate in Italia dopo l'esperienza allo Charleroi.

Bill Tchato, ex difensore del Camerun, ha parlato ai microfoni di Africa Foot proprio di Tchatchoua: "A lui consiglierei Marsiglia o Inter, è giovane e ha solo 23 anni. In Francia, però, credo che giocherebbe di più e visto che è un club molto seguito, avrebbe più visibilità soprattutto anche con la Champions League. Il Marsiglia sarebbe un buon trampolino di lancio per lui"