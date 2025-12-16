L'intervento negli studi di Sky Sport per parlare dei temi caldi del calcio italiano tra Serie A, Supercoppa Italiana alle porte e calciomercato

Alessandro De Felice Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 21:16)

Gianfranco Teotino è intervenuto dagli studi di Sky Sport per parlare dei temi caldi del calcio italiano tra Serie A, Supercoppa Italiana alle porte e calciomercato.

In primo c'è l'Inter, alle prese con la situazione legata a Dumfries: "Oggi sarà un giorno decisivo, in cui si capirà se dovrà essere operato oppure no. È chiaro che ne avrà ancora un po' ed è altrettanto chiaro che a fine stagione lasci l'Inter. Una soluzione definitiva su quella fascia, l'Inter la deve trovare. In queste ultime giornate abbiamo visto Luis Henrique, preso come sostituto di Dumfries ma che non ha convinto, così come Carlos Augusto che però è più difensivo. Se ci fosse la possibilità di prendere un esterno destro capace di attaccare a gennaio l'Inter potrebbe farlo".

Sulla Supercoppa Italiana:

"Italiano, nelle coppe, si esalta e riesce ad ottenere il meglio dalla squadra e quindi il Bologna è una grande outsider. È chiaro che tra le 4 squadre, per meriti acquisiti e fame di titoli qualcosa è l'Inter la squadra che tiene di più a questa Supercoppa perché dopo aver fallito tutti i grandi titoli la scorsa stagione avrebbe bisogno di ricominciare a vincere".

E ancora:

"L'Inter guarda con meno preoccupazione al campionato. Napoli e Milan, tra infortuni e momenti così, faranno delle scelte in vista del campionato, mentre l'Inter farà delle scelte per vincere la Supercoppa ".