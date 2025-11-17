L'ex allenatore del Borussia Dortmund ha speso parole di elogio per la formazione di Chivu e che fu di Inzaghi

Fabio Alampi Redattore 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 14:46)

Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Inter, elogiando la squadra di Chivu e che fu di Inzaghi: "Se l'Inter può tornare in finale di Champions League? Sì, certo, può tornare. Noi abbiamo giocato la finale di Champions un anno dopo la nostra maggiore delusione, la Bundesliga persa per differenza reti. E quell'anno avevamo ceduto Bellingham, che abbiamo ritrovato da avversario nella partita più importante. L'Inter, peraltro, lo scorso anno mi ha colpito tantissimo...".

Perché?

"Non è normale subire un solo gol in otto partite del girone di Champions. Ho studiato ad esempio il loro modo di difendere sui cross, che è eccezionale. Nel mondo moderno c'è molto copia-incolla, io penso che l'importante sia non farlo alla cieca: devi capire che cosa può andare bene per te e per te il tuo team. E magari da un allenatore prendere il modo in cui comunica in conferenza stampa, non necessariamente un aspetto tecnico".