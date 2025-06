L'ex giocatore del Milan Thiago Silva ha giocato la gara contro l'Inter col Fluminense che ha eliminato, vincendo due a zero, la squadra di Chivu vincendo due a zero. «Sono contento della gara che ho fatto e che abbiamo fatto come squadra. Non è facile giocare contro un'Inter così, sapevamo che era difficile. Abbiamo fatto una grande partita anche se non siamo riusciti a giocare come siamo abituati. Loro pressavano bene ed era difficile uscirne. Ma siamo contenti a livello difensivo per quello che abbiamo fatto e siamo contenti per la qualificazione. Adesso dobbiamo riposare in vista della prossima partita», ha detto.